В Украине будут блокировать опасные сайты

По сообщению правительственного портала, в Кабинете министров Украины началась разработка плана осуществления стратегии кибербезопасности страны на текущий год.



Правительством поручено СБУ, МВД и Нацполиции разработать предложения к законопроекту по блокированию доступа к информационным ресурсам до конца апреля.



План мероприятий по претворению в жизнь стратегии кибербезопасности Украины на 2017 год утверждён распоряжением правительства №155 от 10 марта.



План мероприятий на текущий год состоит из 19 пунктов. И одним из значимых пунктов является включение процедуры блокировки либо ограничения провайдерами и операторами телекоммуникаций конкретного информационного ресурса на основе решения суда и организационно-технического обеспечения данной процедуры.

Министерством информационной политики Украины взят курс на тотальный контроль над украинским интернет-пространством. Списки опасных сайтов готовятся для их закрытия.



Известно, что президентом Украины Петром Порошенко в июле 2016 года создан Центр кибербезопасности, в котором секретарь СНБО Александр Турчинов назначен руководителем.



Решение СНБО „Об угрозах кибербезопасности государства и мерах по их нейтрализации“ введено главой государства в действие 13 февраля 2017 года. Им же поручена Кабмину разработка ряда законов, позволяющих в короткие сроки и беспроблемно блокировать сайты.



За создание центра реагирования на кибератаки назначены ответственные – Служба безопасности Украины (СБУ) и Национальный банк Украины (НБУ).