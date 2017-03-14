vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1395 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Экономика и Закон
14-03-2017, 20:18
Просмотров: 476
Комментариев: 0
[Фото]

В Украине будут блокировать опасные сайты

По сообщению правительственного портала, в Кабинете министров Украины началась разработка плана осуществления стратегии кибербезопасности страны на текущий год.

Правительством поручено СБУ, МВД и Нацполиции разработать предложения к законопроекту по блокированию доступа к информационным ресурсам до конца апреля.

План мероприятий по претворению в жизнь стратегии кибербезопасности Украины на 2017 год утверждён распоряжением правительства №155 от 10 марта.

План мероприятий на текущий год состоит из 19 пунктов. И одним из значимых пунктов является включение процедуры блокировки либо ограничения провайдерами и операторами телекоммуникаций конкретного информационного ресурса на основе решения суда и организационно-технического обеспечения данной процедуры.

Министерством информационной политики Украины взят курс на тотальный контроль над украинским интернет-пространством. Списки опасных сайтов готовятся для их закрытия.

Известно, что президентом Украины Петром Порошенко в июле 2016 года создан Центр кибербезопасности, в котором секретарь СНБО Александр Турчинов назначен руководителем.

Решение СНБО „Об угрозах кибербезопасности государства и мерах по их нейтрализации“ введено главой государства в действие 13 февраля 2017 года. Им же поручена Кабмину разработка ряда законов, позволяющих в короткие сроки и беспроблемно блокировать сайты.

За создание центра реагирования на кибератаки назначены ответственные – Служба безопасности Украины (СБУ) и Национальный банк Украины (НБУ).


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Пенсионеров вновь „кормят“ пенсионной реформой

Кому в первую очередь и когда повысят пенсии

В банках Украины будут менять повреждённые и изношенные купюры иностранной валюты

НБУ уже не впервые напоминает финучреждениям об их обязанностях


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»