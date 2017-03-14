В Киев прибыла огромная писанка из Мариуполя

С 8 по 23 апреля на Софийской площади в центре Киева будет проходить VII всеукраинский Фестиваль писанок. Здесь будут представлены 374 работы художников в направлении "авторская писанка-крашенка". Об этом сообщает организатор мероприятия - художественный проект Folk Ukraine.

Также продемонстрируют коллекцию традиционных писанок, представляющих каждый регион Украины. Она расположится на площади под шатрами и будет насчитывать более 50 тыс. писанок.



В Киев уже прибыла огромная писанка из Мариуполя. Отмечается, что на ней изображены все региональные особенности города.

"Друга готова писанка - як ковток свіжого морського повітря, який переносить тебе до берега, де під ногами тихо шарудить пісок та дрібна галька. Спасибі, Маріуполю, за частинку моря в офісі", - говорится на странице Folk Ukraine в Facebook.