Парасюк вместе с блокадниками прорвались через блокпост у Краматорска: полицейские открыли огонь

Вчера, 14 марта, около 22:00, после инцидента на Славянском блокпосту, нардеп Владимир Парасюк вместе с другими активистами торговой блокады прорывались через блокпост на пути между Константиновкой и Краматорском.

«На требования остановиться граждане не реагировали. Поэтому, чтобы остановить колонну, сотрудник полиции совершил несколько предупредительных выстрелов в воздух с целью сохранения жизни и здоровья полицейских, так как колонна мчала на большой скорости», - рассказали в пресс-службе ГУ Нацполиции Донецкой области.

В свою очередь, депутат Семен Семенченко пишет в соцсетях, что Парасюк в результате отравился газом. «Колонна патриотов прорвалась через блокпосты и до зубов вооруженный спецназ», - добавил Семенченко и опубликовал видео стрельбы.