Сегодня в Мариуполе отключат воду в жилых домах, больницах, школах и госучреждениях

По информации пресс-службы КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 15 марта, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:
- Дом быта
- санаторий Крупской
- Шлях Ильича
- СБО
- кнс9
- Мира 77
- Металлургов 56
- ОШ 20, 28
- ЦТП 5, 3
- котельная 777, уч.4
- Сормовская 2-16
- Н.Жизнь 1-25
- Фруктовая 1-57
- Вузовская 1-9
- пер.Студенческий 1-9
- ул.Контрольная 1-56
- Литейная 1-57
- Покрышкина 16, 19-99
- Металлургов 156-219
- Сеченова 79-96
- Монтажная 1-7
- М.Мазая ГАИ
- Морг
- г/б №5
- ул.Лобачевского
- ул.Нестерова
- ул.Боткина
- д/с №71, 90, 98.