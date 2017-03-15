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Рубрика: Новости Мариуполя
15-03-2017, 08:23
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Сегодня в Мариуполе отключат воду в жилых домах, больницах, школах и госучреждениях

По информации пресс-службы КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 15 марта, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:

  • Дом быта
  • санаторий Крупской
  • Шлях Ильича
  • СБО
  • кнс9
  • Мира 77
  • Металлургов 56
  • ОШ 20, 28
  • ЦТП 5, 3
  • котельная 777, уч.4
  • Сормовская 2-16
  • Н.Жизнь 1-25
  • Фруктовая 1-57
  • Вузовская 1-9
  • пер.Студенческий 1-9
  • ул.Контрольная 1-56
  • Литейная 1-57
  • Покрышкина 16, 19-99
  • Металлургов 156-219
  • Сеченова 79-96
  • Монтажная 1-7
  • М.Мазая ГАИ
  • Морг
  • г/б №5
  • ул.Лобачевского
  • ул.Нестерова
  • ул.Боткина
  • д/с №71, 90, 98.

Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»