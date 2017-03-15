МВД: автомобиль Парасюка сбил полицейского на блокпосту в Донецкой области

В ходе вчерашнего конфликта на блокпосту у Славянска Донецкой области автомобиль нардепа Владимира Парасюка сбил одного из силовиков.

Напомним, участники блокады около 19:00 подъехали к блокпосту и отказались предоставлять документы, мешали осмотру транспорта. Подробности инцидента рассказал командир роты спецназначения полиции Донецкой области Юрий Голубан: «При этом вышел нардеп Парасюк и с угрозами, матом начал оскорблять сотрудников полиции и пытаться своими действиями спровоцировать драку. Когда у одного него это не удалось, он дал команду своим людям, которые прибыли вместе с ним в колонне, по сути, гражданин Парасюк возглавил нападение на сотрудников полиции».

По словам Голубана, всего в результате конфликта пострадало 7 правоохранителей: «Сотрудник спецподразделения был сбит машиной народного депутата, сейчас он доставлен в больницу. Еще два полицейских получили телесные повреждения, 2 сотрудника были забрызганы слезоточивым газом, получили серьезные ожоги лица».