В результате вчерашнего конфликта на блокпосту на Донетчине пострадали 7 силовиков: полиция обратилась в Генпрокуратуру

Вчера, 14 марта, в Краматорске заместитель главы Нацполиции Украины-начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин и командир роты спецназначения полиции Донецкой области Юрий Голубан дали совместный брифинг и рассказали о конфликте с участниками блокады на блокпосту возле Славянска.

Активисты во главе с нардепом Владимиром Парасюком совершили силовой прорыв через блокпост в обход законных процедур проверки. В результате пострадали 7 правоохранителей, у них травмы различной степени тяжести. Среди них 5 - бойцы роты спецназначения и 2 - Славянского отдела полиции.

Полиция обратилась в Генпрокуратуру с просьбой дать оценку действиям Парасюка. «Сегодня самый яркий пример, когда не просто оскорбили, а дали команду избить сотрудников полиции. Сейчас мы анализируем эту ситуацию. Оценку действиям народного депутата даст Генеральная прокуратура. Ведь без закона у нас в стране будет вакханалия», - отметил Вячеслав Аброськин.

По данному факту следственным управлением ГУНП в Донецкой области под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа» Уголовного кодекса Украины.