«Сбербанк России» ограничил снятие наличных в Украине до 30 тысяч гривен

После недавних погромов в Киеве отделения «Сбербанка России», работающие в Украине, ввели ограничение на снятие наличных средств в размере 30 тысяч гривен или эквивалентной этой сумме в иностранной валюте через кассы банка в сутки на одного клиента.

В банке сообщили, что после блокирования работы отделения в столице Украины были нарушены графики инкассации отделений/банкоматов филиальной сети банка.

В сообщении говорится: «В связи с неправомерными действиями третьих лиц по блокировке главного офиса Сбербанка, причинению физического ущерба банкоматам банка, что повлекло за собой нарушение графиков инкассации отделений/банкоматов филиальной сети банка, сообщаем вам об установлении с 15 марта 2017 года временных лимитов на выдачу наличных денежных средств с текущих счетов физических лиц через кассы банка в размере 30 тыс. грн. (экв. в других валютах) в сутки на одного клиента».