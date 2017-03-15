В зоне АТО обостряется обстановка: зафиксировано более 100 обстрелов, пострадали 7 военных

За минувшие сутки ситуация в зоне АТО обострилась. Количество нарушений режима прекращения огня увеличилось – зафиксировано 106 обстрелов. При этом 44 раза использовали минометы, дважды – танки и один раз – 122-миллиметровую артиллерию.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщает пресс-центр АТО.

Самым «горячим» остается Мариупольское направление. Здесь били из БМП, минометов, танков, активизировались снайперы.

На Донецком направлении обстреливали позиции ВСУ в районе Авдеевки, Зайцево, Опытного, шахты Бутовка, Луганского, Троицкого и Каменки. На Луганском направлении на линии огня оказались Крымское, Новоалександровка, Желтое и Новозвановка.

В результате боевых действий 6 бойцов ранены, 1 – травмирован.