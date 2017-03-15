Порошенко настаивает на полном прекращении транспортного сообщения с ДНР и ЛНР

Президент Украины Петр Порошенко принял участие в заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины и предложил на время полностью прекратить железнодорожное и автомобильное сообщение с территориями, подконтрольными ДНР-ЛНР.

«Сейчас, сегодня, предлагаю Совету национальной безопасности и обороны принять решение о временной полной остановке транспортного – и не только железнодорожного, сообщения с оккупированной территорией. Оно будет действовать до тех пор, пока оккупанты не вернут обратно под юрисдикцию Украины украденные украинские производства», - заявил Порошенко.

Контролировать дороги будут добровольцы в составе мобильных групп. «Правительство уже предусмотрело создание мобильных контрольных групп. К ним мы предлагаем приобщить общественность. Честные, порядочные, несудимые и невооруженные люди, которые хотят бороться с контрабандой, получат эту возможность. В первую очередь, к таким группам следует привлекать участников боевых действий. И эти группы должны обеспечивать эффективный контроль за соблюдением и исполнением решения СНБОУ», - подчеркнул Порошенко.