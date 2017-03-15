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Рубрика: Новости Мариуполя
15-03-2017, 12:26
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Полная блокада Донбасса: СНБО запретил перемещать грузы через линию разграничения

Сегодня, 15 марта, в ходе заседания СНБО принял решение о запрете перемещения грузов через линию разграничения железнодорожными и автомобильными путями. Исключение составляет только гуманитарная помощь.

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил: «Констатируя резкую эскалацию российской агрессии против Украины, насильственный захват украинских предприятий, расположенных на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, осознавая обострения угроз экономической и энергетической безопасности Украины, спровоцированное сознательными действиями террористов, и учитывая то, что РФ начала на государственном уровне признавать "документы" самопровозглашенных республик, с целью защиты прав и свобод граждан Украины и обеспечения национальной безопасности Украины СНБО решил: временно, до реализации пунктов 1-2 Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года, а также к возвращению под украинскую юрисдикцию захваченных предприятий прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения».

К слову, вышеназванные пункты Минских договоренностей предусматривают полное прекращение огня и отвод вооружения.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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