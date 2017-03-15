Украина полностью прекращает транспортное сообщение с ДНР и ЛНР: все дороги будут перекрыты с 13:00

В ходе сегодняшнего экстренного заседания, СНБО поддержал инициативу президента Петра Порошенко и принял решение полностью перекрыть транспортное сообщение с территориями, подконтрольными ДНР и ЛНР.

Данное решение вступает в силу немедленно – дороги, ведущие к линии разграничения, будут перекрыты уже до 13 часов, после этого транспортное сообщение будет закрыто.

«Во исполнение решения СНБО до 13:00 сегодняшнего дня будут перекрыты все автомобильные и железнодорожные пути, ведущие к линии разграничения», - подчеркнул секретарь СНБО Александр Турчинов.

Данные меры временны. В СНБО подчеркнули, что снимут транспортную блокаду, когда в зоне АТО полностью прекратят огонь и отведут силы от линии разграничения.