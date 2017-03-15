Силовики в Раде: полицейские пробились к трибуне и рассказали о вчерашнем конфликте с Парасюком на Донетчине

В ходе сегодняшнего заседания Верховной Рады в зал пришли правоохранители в камуфляжной форме, которые вчера были участниками конфликта с нардепом Владимиром Парасюком на блокпосту в Донецкой области. Дать им слово потребовали три фракции: «Блок Петра Порошенко», «Народный фронт» и «Самопомощь». Их также поддержала Радикальная партия Олега Ляшко.

Однако вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид не позволила силовикам выступить и закрыла заседание Рады. Некоторые депутаты поддержали ее решение. «Вооруженная Национальная гвардия в зале ВР? Пренебрежение законом, разрушение парламента, захват?» — написала народный депутат от «Самопомощи» Елена Сотник на своей странице в Facebook.

Однако даже при отсутствии руководства в президиуме депутаты решили выслушать правоохранителей.