Жебривский: пересечь линию разграничения можно будет пешком, вопрос легкового транспорта пока не решен

Как сообщалось ранее, в ходе сегодняшнего экстренного заседания СНБО было принято решение о полном прекращении транспортного сообщения с ДНР и ЛНР. Что ждет мирных жителей, которые ездят через линию разграничения – чиновники пока пояснить не могут.

Глава Донецкой ВГА Павел Жебривский отмечает, что пешие переходы продолжат работу, а вот что будут делать с легковым транспортом – пока неизвестно. «По легковому транспорту пока разъяснений нет. Я думаю, что мы не остановим пересечение линии разграничения как раз гражданским население - будет переход. Будут ли пропускаться автомобили, - сейчас проходит совещание в Госпогранслужбе. Я думаю, они эти инструкции получат», - сообщил губернатор в эфире телеканала «112 Украина».

По мнению Жебривского, если легковушки не будут провозить грузы – их должны пропустить.

В ближайшее время Госпогранслужба должна утвердить новый порядок пересечения линии разграничения через контрольные пункты въезда и выезда в связи с решением СНБО.