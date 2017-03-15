ДТЭК полностью потерял контроль над своими предприятиями в ДНР-ЛНР

В результате «национализации» энергохолдинг «ДТЭК» полностью потерял контроль над своими предприятиями, которые расположены на подконтрольных ДНР-ЛНР территориях.

Речь идет о следующих предприятиях: "ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса", "Моспинское УПП", "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь", "ДТЭК Востокэнерго" (ОП "Зуевская ТЭС"), "ДТЭК Донецкоблэнерго", "Техремпоставка", "ДТЭК Свердловантрацит", "ДТЭК Ровенькиантрацит", "Электроналадка", "ДТЭК Высоковольтные сети" и "ДТЭК Сервис".

Руководители этих предприятий получили извещения о необходимости перерегистрации и инвентаризации имущества. После этого ДТЭК перестал их контролировать.

«Предприятия, работающие на неконтролируемой территории, – часть единой украинской экономической инфраструктуры. Разрыв этой производственной цепи сделает невозможным их работу, у шахт Донбасса нет других рынков сбыта угля, работа вне правового поля Украины влечет серьезные юридические последствия для всех покупателей продукции, поставщиков оборудования и материалов для данных предприятий. Это фактически означает остановку предприятий, которая повлияет на украинцев по обе стороны разграничения. Общим итогом станет драматическое снижение уровня доходов и рост безработицы», – заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

«Компания считает неприемлемым требование о перерегистрации наших предприятий, никакие формы давления не заставят ДТЭК изменить юрисдикцию своих активов», - подчеркивают в холдинге.