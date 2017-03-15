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Рубрика: Новости Донбасса
15-03-2017, 14:39
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Турчинов: Все грузовые перевозки через линию разграничения перекрыты

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что все грузовые перевозки через линию разграничения на Донбассе полностью перекрыты.

«Все грузовые перевозки через линию разграничения перекрыты», - написал Турчинов на своей странице в Facebook.

При этом всех желающих осуществлять контроль за блокадой Турчинов призвал в ряды ВСУ и Нацгвардии: «Всем патриотам, которые предпочитают помочь в этом деле, предлагаю подписывать контракт - пополняйте ряды Вооруженных сил или НГУ».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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