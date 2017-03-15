Турчинов: Все грузовые перевозки через линию разграничения перекрыты

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что все грузовые перевозки через линию разграничения на Донбассе полностью перекрыты.
«Все грузовые перевозки через линию разграничения перекрыты», - написал Турчинов на своей странице в Facebook.
При этом всех желающих осуществлять контроль за блокадой Турчинов призвал в ряды ВСУ и Нацгвардии: «Всем патриотам, которые предпочитают помочь в этом деле, предлагаю подписывать контракт - пополняйте ряды Вооруженных сил или НГУ».