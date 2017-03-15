МВД: запрет на грузовые перевозки и транспортное сообщение не касается гражданских автомобилей и «колбасы в сумках для семьи»

В МВД пояснили, что значит для мирных жителей запрет СНБО на грузовые перевозки и транспортное сообщение с ДНР-ЛНР. По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, людям никто не запретит пересекать линию разграничения, в том числе и на автотранспорте, и перевозить продукты.

«Решение не касается граждан и их личного имущества», - подчеркнул Аваков. Он отметил, что запрет касается перевозок в промышленных масштабах, а не «колбасы в сумках для семьи».

А советник главы МВД Зорян Шкиряк добавил, что также не будет запрещено пешее пересечение линии разграничения через КПВВ. По его словам, люди, которые живут на подконтрольных ДНР-ЛНР территориях, - тоже украинцы, и они имеют право передвигаться территорией станы.