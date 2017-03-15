Из-за блокады один из крупнейших украинских ГОКов останавливает часть производства

Вследствие блокады железнодорожного сообщения с Донбассом один из крупнейших в Украине горно-обогатительных комбинатов - Северный ГОК - остановил половину машин окомкования. Об этом сообщили на предприятии, передает 112.ua.

В сообщении указывается, что это вызовет не только ухудшение производственных показателей предприятия, но и может привести к значительному сокращению рабочих мест в Кривом Роге.

Как сообщалось ранее в СМИ, продолжающаяся незаконная блокада НКТ вызовет большие проблемы предприятий не только на неконтролируемой территории Украины, но и на ее контролируемой части.

"Произойдет стремительное падение занятости в Мариуполе, Авдеевке, Кривом Роге, Каменском (метзаводы, их поставщики и подрядчики), что будет иметь катастрофические последствия для социально-экономической стабильности в промышленных городах страны и вызовет резкое снижение социально-экономической стабильности в Украине в целом", - сообщил по этому поводу президент объединения предприятий "Украметаллургпром" Александр Каленков.

Также Каленков заявил, что незаконная блокада станет причиной падения производства на двух металлургических гигантах Мариуполя ("Азовстали" и ММК имени Ильича) как минимум на 20%.

Украина в этом случае потеряет место в первой десятке стран-производителей стали и снизит свой экспортный потенциал без возможности восстановления на горизонте двух лет. В таких условиях вынужденное сокращение сотрудников металлургических предприятий неизбежно. Только в прифронтовом Мариуполе оно составит свыше 3 000 человек. Под угрозой окажется и реализация программ развития Мариуполя, ведь более четверти городского бюджета – это налоги местных металлургов.

Как сообщалось ранее, блокада железной дороги ударит по всей промышленности Украины, что неминуемо приведет к падению курса гривны вследствие резкого уменьшения валютной выручки. Горно-металлургический комплекс приносит четверть всей валюты в страну.