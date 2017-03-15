Киев осудил: Порошенко назвал позорным вчерашний инцидент с участием нардепа Парасюка на Донетчине

В Киеве отреагировали на вчерашний инцидент, произошедший с участием народного депутата Владимира Парасюка на Славянском блокпосту в Донецкой области.

Президент Украины Петр Порошенко назвал этот случай позорным. «Я смотрел это позорное видео, как избивали полицейских, пытались вырвать у них оружие, как унижали бойцов Национальной гвардии и полиции, которые прошли боевые действия, из расчета, что те не могут поднять руку на неприкосновенного избранника. Полиция действовала с терпимостью, с которой (не действовал, – ред.) ни один правоохранитель ни в одной европейской стране», - заявил Порошенко на экстренном заседании СНБО.

А в Кабмине поддержали правоохранителей и подчеркнули, что они не нанесли вреда участникам торговой блокады.

В сегодняшнем заявлении правительства говорится: «В данной ситуации правоохранительные органы действовали в полном соответствии с решением СНБО от 16 февраля 2017 и норм действующего законодательства, действовали профессионально и не нанесли никому вреда. Несмотря на то, что существовала вероятность применения против них оружия, правоохранительные органы проявили выдержку и не допустили опасного развития конфликтной ситуации».