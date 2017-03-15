В Минске обсудили возобновление поставок угля через линию разграничения

Как сообщалось ранее, сегодня, 15 марта, в Беларуси прошли переговоры участников Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.
В частности, экономическая подгруппа подняла вопрос о возобновлении поставок угля из подконтрольных ДНР-ЛНР территорий через линию разграничения.
«Экономическая подгруппа касалась вопросов блокады железнодорожных путей. Обсуждался вопрос возобновления транзита угля и других грузов через линию соприкосновения», - рассказал журналистам спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.