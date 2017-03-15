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Рубрика: Новости Украины и мира
15-03-2017, 17:57
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В Минске обсудили возобновление поставок угля через линию разграничения

Как сообщалось ранее, сегодня, 15 марта, в Беларуси прошли переговоры участников Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.

В частности, экономическая подгруппа подняла вопрос о возобновлении поставок угля из подконтрольных ДНР-ЛНР территорий через линию разграничения.

«Экономическая подгруппа касалась вопросов блокады железнодорожных путей. Обсуждался вопрос возобновления транзита угля и других грузов через линию соприкосновения», - рассказал журналистам спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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