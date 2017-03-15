И вновь стрельба на блокпосту на Донетчине: блокадники пытались прорваться через блокпост и распылили газ, пострадал полицейский

Активисты торговой блокады сообщают о том, что на блокпосту возле Константиновки в Донецкой области сотрудники полиции отказались пропускать их и открыли стрельбу. Блокадники, среди которых и народный депутат Тарас Пастух, хотели попасть в зону АТО, но прорываться пришлось «с боем».

«На блокпосту Константиновка наше задержание работники полиции майор Хиврич Виталий Александрович и ст. лейтенант Александр Пилипчук объясняют тем, что имеют полученный по рации устный приказ руководства (не сказали, какого именно) останавливать и не допускать передвижения по территории АТО машин и граждан Украины с неместной регистрацией (донецким, горловским нельзя)», - написала в соцсетях участница событий Лаура Литвиненко.

«По нам открыли стрельбу! Блокпост Константиновка. С нами депутат Тарас Пастух. Стреляют в воздух, угрожают прострелить колеса», - написала она через время.

На помощь им отправился еще один депутат – Семен Семенченко.

Как выяснилось, в результате активисты проехали, но для этого отодвинули полицейскую машину, которая преграждала путь.

Однако в пресс-службе областного главка полиции озвучивают иную версию случившегося: «Сегодня около 16.30 на блокпосту возле Константиновки для проверки была остановлена ??автоколонна, которая двигалась со стороны Покровска в составе порядка 50 человек во главе с народным депутатом Тарасом Пастухом. Однако часть граждан отказалась проходить проверку и совершила попытку силового прорыва через блокпост. Один из полицейских травмирован в результате применения активистами слезоточивого газа.

Полицейские предупредили о запрете приближаться к стратегическому объекту на определенное расстояние и праве использования оружия согласно Закону «О Национальной полиции». Однако граждане не реагировали на предупреждения, в связи с чем сотрудники полиции были вынуждены сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух».