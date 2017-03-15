Группа Метинвест заявляет о потере контроля над деятельностью своих предприятий на временно неконтролируемой территории Украины

Вследствие требований руководства непризнанных республик о необходимости перерегистрации предприятий, находящихся в так называемых «ДНР» и «ЛНР», Группа Метинвест заявляет о полной потере контроля над работой всех своих активов на временно неконтролируемой территории (НКТ).

На предприятия Группы Метинвест на НКТ пришли неизвестные люди, которые потребовали перерегистрировать предприятия в юрисдикции непризнанных республик, а также начали инвентаризацию и опись имущества. В случае неповиновения они угрожали сотрудникам предприятий физической расправой. Так как Группа Метинвест не может подвергать сотрудников риску и нарушать законодательство Украины, компания считает невозможным продолжать какую-либо хозяйственную деятельность на этих предприятиях. Это заявление касается деятельности ЧАО «Енакиевский металлургический завод» (включая его Макеевский филиал – ЧАО «Макеевский металлургический завод»), ЧАО «Енакиевский коксохимпром», ЧАО «Харцызский трубный завод», ЧАО «Комсомольское рудоуправление», ЧАО «Краснодонуголь», ЧАО «Донецккокс» и Совместного украинско-швейцарского предприятия ООО «Метален».

Генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков:

- Решение о прекращении работы наших предприятий на территории так называемых «ДНР» и «ЛНР» – это вынужденный шаг, который вызван нашим категорическим несогласием с требованием сменить украинскую юрисдикцию. Кроме того, в сложившихся условиях мы не можем контролировать деятельность предприятий и, соответственно, нести ответственность за происходящее на их территории.

Предприятия Группы Метинвест, расположенные на НКТ, с самого начала военного конфликта на Донбассе были перерегистрированы на контролируемой территории. Только за 2016 год эти предприятия перечисли в украинские бюджеты разных уровней около 1,4 млрд грн. На них были трудоустроены более 20 тысяч сотрудников. Трудовые отношения с работниками активов Метинвеста на НКТ будут урегулированы в рамках действующего украинского законодательства. Сотрудникам этих предприятий будут предложены варианты трудоустройства на предприятиях компании на контролируемой территории Украины: в Запорожье, Кривом Роге и Мариуполе.

Для защиты своих прав в данном вопросе Группа Метинвест будет обращаться как в государственные органы Украины, так и в международные организации.