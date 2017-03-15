Львовский мусор будут везти… в Донецкую область

Многострадальный мусор из Львова, которому все никак не найдут «пристанище», наконец согласились принять. Фуры возили его от Ровно до Одессы, их со скандалами разворачивали, и вот их решили «пристроить»… в Донецкой области, за 1200 километров от дома!

Как выяснилось, отныне мусор будут свозить в Покровск (бывший Красноармейск). Договор с частным предпринимателем заключили еще несколько недель назад, пишет КП в Украине.

«Это вынужденная мера, ведь суммы, которую платит КП "Управление городского хозяйства" катастрофически не хватает даже на покрытие налогов, - заявил директор покровской свалки Леонид Лейко. - Мне приходится оплачивать налоги в рассрочку».

Предприниматель отметил, что «хозяева» львовского мусора предложили ему цену в 2,5 раза больше, чем платит КП "УГХ" Покровска. Стороны договорились, что захоронение каждого кубометра отходов будет стоить 19,98 грн. При этом мусор должен быть непрессованный – в каждом кубе не больше 150 килограмм. И самое главное – он должен быть "свеженький", то есть не со сгоревшей Грибовицкой свалки.

Чиновник успокаивает: независимо от того, сколько мусора привезут из Львова, свалки хватит еще на 20 лет.

К слову, договор заключен всего на год – до марта 2018 года.