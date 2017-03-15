Авдеевку опять обстреляли: поврежден жилой дом, нет электричества

Сегодня Авдеевка вновь попала под обстрел. По информации главы полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина, в результате поврежден жилой дом, но, к счастью, никто из мирных жителей не пострадал.

«Авдеевка. Боевики «ДНР» обстреляли в очередной раз город. Попадание в жилой дом по ул. Чернышевского, 72. К счастью, пострадавших нет», - написал Аброськин в соцсетях.

В городе по-прежнему нет электричества. Ремонтные работы запланированы на завтра.

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В пресс-службе областного главка добавляют: «Обстрел начался около 18 часов. Снаряды боевиков накрыли огнем старую часть прифронтового города. В результате взрыва мины, осколками повреждены окна и шифер в доме 72 по ул. Чернышевского. Это крайнее домовладение, которое находится рядом с линией разграничения».