В Мариуполе открылся Центр лидерства

Сегодня в Мариуполе на базе Донецкого государственного университета управления открыли Центр лидерства. Здесь будут обучать специалистов всех сфер деятельности, в том числе и госслужащих, способных эффективно управлять изменениями не только в пределах организации, но и в обществе в целом, сообщает пресс-служба горсовета.

«В современном обществе недостаточно стать просто хорошим профессионалом, иметь достаточный уровень знаний, умений и навыков, еще нужно быть лидером, хорошим управленцем и менеджером, - подчеркнула начальник управления планирования и развития персонала Мариупольского городского совета Виктория Захарченко. - Открытие подобных центров дает нам хорошую возможность развивать наших сотрудников и строить новый муниципалитета в области управленческих компетенций. Мы будем создавать сотрудников нового образца с помощью центра – настоящих лидеров, которые помогут сделать наш город лучше».

Пройти обучение сможет каждый желающий, причем совершенно бесплатно. Слушателям предлагают следующие тренинги: