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Рубрика: Новости Мариуполя
15-03-2017, 21:05
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В Мариуполе открылся Центр лидерства

Сегодня в Мариуполе на базе Донецкого государственного университета управления открыли Центр лидерства. Здесь будут обучать специалистов всех сфер деятельности, в том числе и госслужащих, способных эффективно управлять изменениями не только в пределах организации, но и в обществе в целом, сообщает пресс-служба горсовета.

«В современном обществе недостаточно стать просто хорошим профессионалом, иметь достаточный уровень знаний, умений и навыков, еще нужно быть лидером, хорошим управленцем и менеджером, - подчеркнула начальник управления планирования и развития персонала Мариупольского городского совета Виктория Захарченко. - Открытие подобных центров дает нам хорошую возможность развивать наших сотрудников и строить новый муниципалитета в области управленческих компетенций. Мы будем создавать сотрудников нового образца с помощью центра – настоящих лидеров, которые помогут сделать наш город лучше».

Пройти обучение сможет каждый желающий, причем совершенно бесплатно. Слушателям предлагают следующие тренинги:

  • диагностика и развитие лидерского потенциала;
  • развитие лидера в государственном управлении: поиск оптимальной модели;
  • определение лидерских компетенций государственных служащих;
  • лидерство в управлении конфликтами в процессе взаимодействия государственных служащих;
  • коммерциализация интеллектуальной собственности как фактор инновационного развития государства;
  • формула лидерского бренда организаций государственного управления;
  • лидерские качества государственного служащего: культурные измерения.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»