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Рубрика: Новости Донбасса
16-03-2017, 08:32
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На Донетчине полиция начала перекрывать маршруты незаконного перемещения грузов

Правоохранители Донецкой области начали исполнять решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О неотложных дополнительных мерах по противодействию гибридным угрозам национальной безопасности Украины». Чтобы предотвратить незаконную перевозку грузов, в районе Верхнеторецкого установлен новый блокпост.

Среди основных направлений: железнодорожный путь Константиновка - Новгородское (ст.Фенольная) – Верхнеторецкое - Ясиноватая, а также автомобильные трассы между Константиновкой, Торецком и Ясиноватой, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Стражи порядка планируют открыть блокпосты во всех ключевых транспортных узлах, а трассы и второстепенные дороги будут патрулировать мобильные группы полиции.

В рамках стоп-контроля правоохранители будут осуществлять проверки документов граждан и осмотр транспорта. Кроме того, будут проводиться контрдиверсионные мероприятия с целью предупреждения терактов, противодействию трафика оружия, боеприпасов и взрывчатки, задержания участников незаконных вооруженных формирований и преступников, находящихся в розыске.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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