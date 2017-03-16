ООН призывает Киев возобновить выплаты пенсий жителям ДНР и ЛНР

Мониторинговая миссия ООН по правам человека призвала Украину возобновить выплаты пенсий людям, которые проживают на подконтрольных ДНР-ЛНР территориях. С ноября 2014 года деньги не получают 160 тысяч пенсионеров.

Об этом заявила глава мониторинговой миссии в Украине Фиона Фрейзер на брифинге в Киеве 15 марта.

Кроме того, Кабмин призывают не привязывать выплаты к справкам переселенца. «Рекомендуем разорвать связь между правом получать пенсию и необходимостью регистрации статуса внутренне перемещенного лица», - отметила Фрейзер.