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Рубрика: Новости Украины и мира
16-03-2017, 08:53
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ООН призывает Киев возобновить выплаты пенсий жителям ДНР и ЛНР

Мониторинговая миссия ООН по правам человека призвала Украину возобновить выплаты пенсий людям, которые проживают на подконтрольных ДНР-ЛНР территориях. С ноября 2014 года деньги не получают 160 тысяч пенсионеров.

Об этом заявила глава мониторинговой миссии в Украине Фиона Фрейзер на брифинге в Киеве 15 марта.

Кроме того, Кабмин призывают не привязывать выплаты к справкам переселенца. «Рекомендуем разорвать связь между правом получать пенсию и необходимостью регистрации статуса внутренне перемещенного лица», - отметила Фрейзер.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»