Порошенко: Украина отменит запрет на перемещение грузов, если ДНР и ЛНР вернут захваченные предприятия

Президент Украины Петр Порошенко назвал условия, при которых Киев отменит запрет СНБО на перемещение грузов через линию разграничения.

Во-первых, это возврат всех украинских предприятий, которые расположены на подконтрольных ДНР-ЛНР территориях и недавно были «национализированы». Во-вторых, это полное прекращение огня на Донбассе.

«Мы говорим: верните предприятия украинским владельцам, независимо от того, государственная это форма собственности или нет. Ведь и государственную форму собственности захватили. Обеспечьте первый и второй пункт минских соглашений – прекращение огня и отвод тяжелой техники и артиллерии, и мы снимаем ограничительные меры по перемещению грузов через линию столкновения», - отметил Порошенко.