Ночью в Донецкой области задержали «мусорные караваны» из Львова

Минувшей ночью в Донецкой области задержали 5 фур с мусором из Львова. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава полиции региона Вячеслав Аброськин.

«Видимо, ближе ничего не нашли, чем везти мусор за 1200 км», - отметил правоохранитель.