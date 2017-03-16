На Донбасс прибыло 40 грузовиков с гуманитарной помощью из России

Сегодня, 16 марта, на Донбасс приехал 62-й гуманитарный конвой из России. Всего украинско-российскую границу пересекли 40 грузовиков.
Украинские пограничники осуществляла лишь визуальное наблюдение за передвижением колонны.
В сообщении Госпогранслужбы говорится: «Сегодня утром российская сторона в очередной раз в одностороннем порядке осуществила оформление (шестьдесят второго) так называемого "гуманитарного конвоя". В общем с 5:45 до 6:45 через российские пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" на въезд в Украину проследовало 2 колонны т. н. "гумконвоя" в составе 40 автомобилей. Грузовики перевозили преимущественно, якобы, детское питание».