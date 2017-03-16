В зоне АТО били из всех видов вооружения, ранены 4 военных

По информации пресс-центра АТО, за минувшие сутки на Донбассе насчитали 91 нарушение режима прекращения огня.

На Донецком направлении украинские позиции обстреливали из всех видов вооружения, включая танки и тяжелые минометы. Около 23:00 в направлении села Клещевка на Бахмутской трассе, которое не находится на линии разграничения, ударили из 152-миллиметровых артустановок.

На Мариупольском направлении в ход пошли пулеметы, БМП, зенитные установки, минометы, артиллерию и гранатометы.

На Луганском направлении обстреливали Новоалександровку, Крымское, Орехово, Лобачево, Валуйское и Новозвановку.

В результате боевых действий ранения получили 4 военнослужащих.