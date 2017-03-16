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Рубрика: Новости Украины и мира
16-03-2017, 11:36
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НБУ хочет ввести санкции в отношении 5 украинских банков с российским капиталом

Национальный банк Украины предлагает ввести санкции в отношении пяти украинских банков, которые имеют российский капитал. Это "Сбербанк", "Проминвестбанк", ВТБ, VSбанк, БМ Банк.

На брифинге первый заместитель главы Нацбанка Яков Смолий рассказал: «Нацбанк осуществил соответствующий анализ и предлагает следующее. С целью сохранения финансовой стабильности в стране, выполнения украинскими банками с государственным российским капиталом обязательств перед клиентами, предлагает применить санкции в виде предупреждения вывода капитала за пределы Украины. Мы предлагаем применить такие санкции к банкам, которые работают в Украине с российским капиталом. Это "Сбербанк", "Проминвестбанк", ВТБ, VSбанк, БМ Банк».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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