Что скрыто в новом тексте меморандума с МВФ относительно тарификации населения

Принятие европейской модели либерализированного рынка является основной проблемой тарифообразования газа в Украине, при которой тарифы на газ для населения сформированы на основании цен европейских газовых бирж.

Об этой проблеме рассказал директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский. По его словам, новая версия проекта меморандума с МВФ натолкнула его на размышления по поводу будущего украинского рынка газа, а точнее – о месте на этом рынке населения Украины. И выводы оказались более чем тревожными.

В разделе проекта меморандума „Политика в энергетическом секторе“ скрыто сокращение социальных нормативов потребления энергоносителей и тепла, а также отмена введённой в прошлом году рассрочки уплаты за коммунальные услуги. При этом выгодополучателем от сокращения норм является исключительно государство, а не население - при существующем учёте коммунальных услуг.

Но самое интересное, это выдержка из проекта меморандума: «Для обеспечения полной либерализации тарифов на газ, до конца августа 2017 года нами будет утверждено Постановление Кабинета Министров о монетизации помощи в рамках субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг…»

В связи с принятием решения с 1 апреля 2017 года производить каждые полгода корректировки тарифов на газ для населения до полного покрытия его себестоимости на основе паритета с ценами импорта, уже до начала следующего отопительного сезона прорисовывается чёткая видимость полной либерализации рынка газа.

Попросту говоря, по мнению экспертов, перед украинским населением был разыгран „спектакль“, чтобы подготовить общественное мнение по дальнейшему росту тарифов на газ, горячую воду и тепло.

Начался этот „спектакль“, как пишут эксперты, с прогноза роста тарифов на газ для населения, который озвучил директор по развитию бизнеса НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, а далее подхвачен в виде его публичной „порки“ премьер-министром Владимиром Гройсманом, который даже грозился всех причастных к повышению тарифов „повыгонять“…

Теперь с большой вероятностью, к 1 октября 2017 года тарифы на газ для населения поднимут до 9-9,5 тысяч гривен за тысячу кубометров.

Продолжение темы читайте сегодня в вечерней статье, так как тема очень непростая и требует пояснений. Далее мы расскажем о действительной стоимости газа для населения. Вам понравится…