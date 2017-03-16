В Гнутово восстанавливают поврежденные обстрелами дома

Как сообщалось ранее, вчера днем поселок Гнутово, что в 20 километрах от Мариуполя, попал под обстрел. В результате повреждено 5 жилых домов, но никто из местных жителей не пострадал, сообщает пресс-служба горсовета.

Сегодня здесь продолжаются работы по восстановлению поврежденных домов. «В пяти домах вылетели стекла и рамы, а также в одном здании повреждена кровля. Вчера наша группа незамедлительно выехала на место и к сумеркам мы уже обшили пленкой окна и восстановили кровлю. Сейчас ожидаем, когда нам подвезут стекла, чтобы полностью закрыть оконные проемы. До конца дня с задачами справимся», - рассказал начальник спасательной аварийно-водолазной службы горсовета Александр Татай.

По информации поселкового головы Вячеслава Салгалова, все коммуникации будут восстановлены в ближайшее время.