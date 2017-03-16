vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1946 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
16-03-2017, 14:08
Просмотров: 315
Комментариев: 0
[Фото]

В Гнутово восстанавливают поврежденные обстрелами дома

Как сообщалось ранее, вчера днем поселок Гнутово, что в 20 километрах от Мариуполя, попал под обстрел. В результате повреждено 5 жилых домов, но никто из местных жителей не пострадал, сообщает пресс-служба горсовета.

Сегодня здесь продолжаются работы по восстановлению поврежденных домов. «В пяти домах вылетели стекла и рамы, а также в одном здании повреждена кровля. Вчера наша группа незамедлительно выехала на место и к сумеркам мы уже обшили пленкой окна и восстановили кровлю. Сейчас ожидаем, когда нам подвезут стекла, чтобы полностью закрыть оконные проемы. До конца дня с задачами справимся», - рассказал начальник спасательной аварийно-водолазной службы горсовета Александр Татай.

По информации поселкового головы Вячеслава Салгалова, все коммуникации будут восстановлены в ближайшее время.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Мэрия: в результате обстрела Гнутово повреждено 6 жилых домов, в поселке нет света

Выбитые окна уже закрыли пленкой, завтра приступят к остеклению


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»