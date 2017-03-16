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Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
16-03-2017, 14:32
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Украинизация ТВ: в Раде со скандалом поддержали языковые квоты для телеканалов

В ходе сегодняшнего заседания Верховная Рада 244-мя голосами поддержала в первом чтении законопроект о языковых квотах для телевидения.

Согласно законопроекту, в эфире телеканалов должно быть не менее 75% украинских передач, на родном языке должны полностью разговаривать ведущие. Региональные и местные телеканалы будут обязаны вести вещание на украинском половину времени. А фильм будут сопровождать украинскими субтитрами.

Данный документ вызвал немало критики. Некоторые депутаты уверены, что это серьезный удар по русскому языку. Поэтому «за» не проголосовал ни один депутат от «Оппозиционного блока», а две депутатские группы вместе дали лишь 5 голосов. 23 народных избранника не голосовали.

Теперь законопроект должны одобрить во втором чтении.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
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