В Мариуполе «Зеленстрой» обрезает деревья

Мариуполь продолжают готовить к весенне-летнему периоду. Около 250 сотрудников «Зеленстроя» обрезают деревья и убирают сухие ветки, сообщает пресс-служба горсовета.
С начала года коммунальщики уже обрезали ветки с 11 тысяч деревьев. «Мы приводим в порядок старые и молодые деревья в соответствии с требованиями их оздоровления. Чтобы новые побеги могли расти, а город становился еще зеленее и красивее», - рассказал директор МКП зеленого строительства Александр Шульга.
Работы по обрезке деревьев предприятие планирует завершить до 1 апреля.