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Рубрика: Новости Мариуполя
16-03-2017, 14:47
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В Мариуполе «Зеленстрой» обрезает деревья

Мариуполь продолжают готовить к весенне-летнему периоду. Около 250 сотрудников «Зеленстроя» обрезают деревья и убирают сухие ветки, сообщает пресс-служба горсовета.

С начала года коммунальщики уже обрезали ветки с 11 тысяч деревьев. «Мы приводим в порядок старые и молодые деревья в соответствии с требованиями их оздоровления. Чтобы новые побеги могли расти, а город становился еще зеленее и красивее», - рассказал директор МКП зеленого строительства Александр Шульга.

Работы по обрезке деревьев предприятие планирует завершить до 1 апреля.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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