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  • В Авдеевке отремонтировали поврежденные линии электропередач, в ближайшее время в домах появится свет

Рубрика: Новости Донбасса
16-03-2017, 15:14
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В Авдеевке отремонтировали поврежденные линии электропередач, в ближайшее время в домах появится свет

Сегодня ремонтникам удалось восстановить поврежденные обстрелами линии электропередач возле Авдеевки. В ближайшее время в городе появится свет.

«Линию электропередач возле Авдеевки восстановили. Электроэнергия будет подана на город и на коксохим до часа», - сообщил в Facebook глава Донецкой военно-гражданской администрации (ВГА) Павел Жебривский.

А вот на Донецкую фильтровальную станцию электричество подадут уже завтра. «Донецкую фильтровальную станцию будем подключать к электроснабжению уже завтра. Запас воды в городских резервуарах на сегодня еще есть. Вечером по графику подадим воду жителям города», - добавил Жебривский.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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