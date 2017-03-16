На Донбассе наблюдателей ОБСЕ обвинили в обстрелах и угрожали расстрелом

На востоке Украины члены ДНР вновь угрожали наблюдателям ОБСЕ.

Об инциденте говорится в отчете миссии: «На участке между КПВВ в Верхнешироковском и расположенным западнее блокпостом ДНР четверо вооруженных членов ДНР в агрессивной форме обратились к наблюдателям, обвиняя их в предполагаемом обстреле села, произошедшем часом ранее. Они заявили, что откроют огонь по следующему патрулю СММ, который заедет в село».

А возле шахты «Октябрьская», где установлена камера ОБСЕ, угрожали наблюдателям расстрелом. «Когда наблюдатели спустились на цокольный этажа копра, другой террорист угрожал им арестом. Патруль миссии был задержан на 11 минут», - сообщают в организации.