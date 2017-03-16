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Рубрика: Новости Украины и мира
16-03-2017, 16:25
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В Украине утвердили новые штрафы для военных: за спиртное – до 5 тысяч гривен

В ходе сегодняшнего заседания Верховная Рада приняла законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности военнослужащих и некоторых других лиц.

В частности, увеличены штрафы за следующие действия:

  • отказ от выполнения требований командира;
  • уничтожение или повреждение по неосторожности оружия, боеприпасов или другого имущества;
  • использование в собственных интересах сооружений и машин;
  • халатное отношение к военной службе;
  • бездействие военной власти;
  • нарушение правил несения боевого дежурства и несения пограничной службы;
  • нарушение правил обращения с оружием, а также веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих.

За это предусмотрен штраф от 1190 до 2465 грн, а в условиях особого периода - до 4845 грн, а также арест с содержанием на гауптвахте.

Согласно закону, распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или употребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов предусматривает штраф более 2 тыс. грн или арест с содержанием на гауптвахте до 5 суток, если в этом принимают участие командиры и руководители - штраф составит почти 4 тыс. грн или арест с содержанием на гауптвахте до 7 суток. В условиях особого периода - сумма штрафа повышается почти до 5 тыс. грн.

Кроме того, за небрежное отношение к воинской службе, если это причинило существенный вред - штраф может составить до 5525 грн, или служебное ограничение до 2 лет, или лишение свободы до 3 лет. Если военная халатность привела к тяжелым последствиям - наказание составляет 3-7 лет лишения свободы. Военная халатность, которая причинила существенный вред или тяжкие последствия в условиях особого периода, кроме военного положения, влечет за собой лишение свободы на 5-7 лет, а в условиях военного состояния - от 5 до 8 лет.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»