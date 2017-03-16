На «Запорожкоксе» произошел взрыв: погибли 4 человека

Сегодня, 16 марта, около 15:00 на предприятии «Запорожкокс» в Запорожье во время проведения работ произошел взрыв. Как выяснилось, взорвалась емкость с газом, в результате чего погибли 4 человека.

В правоохранительных органах города рассказали: «На заводе произошел взрыв емкости с газом без горения. Подрядная организация проводила сварочно-ремонтные работы этой емкости, в результате чего произошел взрыв. Погибли четыре человека: трое — на месте, один — в карете скорой помощи. Сейчас ведется осмотр места происшествия».

Все погибшие – не сотрудники завода, а подрядчики, выполнявшие сварочные работы.

На ЧАО "Запорожкокс" официально прокомментировали происшествие: «На крыше сборника конечного охлаждения коксового газа проводились огневые работы с применение газовой горелки и электросварочного аппарата. Работы выполняли четыре работника подрядной организации "ПромИнтегра". При проведении работ взорвался газ, скопившийся внутри емкости, который выходил наружу через разгрузочный клапан в непосредственной близости от выполнения работ. Три человека погибли на месте, четвертый был в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию, где скончался от полученных ран».

Расследованием инцидента будет заниматься специальная комиссия.