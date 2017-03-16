В Мариуполе работник суда пришел на работу пьяным

Сегодня в Апелляционном суде Донецкой области в Мариуполе задержали судебного распорядителя, который пришел на работу в состоянии алкогольного опьянения.

То, что сотрудник пьян, заметил начальник патрульной полиции Виталий Горкун, который пришел в суд. От мужчин пахло спиртным, а его речь была несвязной. Сам он отказался проходить медицинский осмотр, но позже все-таки прошел освидетельствование. По результатам экспертизы, в его крови обнаружили почти 1 промилле алкоголя.

Правоохранители составили протокол за распитие алкогольных напитков на рабочем месте.