Что скрыто в новом тексте меморандума с МВФ относительно тарификации населения (продолжение)

Продолжая начатую тему, отметим, что уже урезанные (с 11 кубов до 5 кубов за квадратный метр площади) социальные нормы на газ для населения, а в дальнейшем и на остальные коммунальные услуги, будут снижены вкупе с суммами субсидий.

Вместе с тем сами субсидии монетизируют, но населению это не понравится, поскольку монетизация будет происходить со спецрежимом использования выданных средств. Выражено это будет тем, что ни одна сэкономленная копейка на жилищно-коммунальных услугах не сможет быть использована на другие нужды семьи, а только на нужды НАК «Нафтогаз Украины», тепловиков и облэнерго…

Вопреки требованиям МВФ о формировании цены газа для украинцев на базе европейских хабов, формула ценообразования в Украине должна быть изменена кардинально, по мнению экспертов.

И основой в этой формуле должна быть замена европейского хаба на использование микса цен на импортный газ и газ собственной добычи.

В 2016 году на нужды населения в Украине израсходовали 17,6 миллиардов кубометров природного газа при добыче госкомпанией «Укргазодобыча» (УГД) 14,6 миллиардов кубометров.

Теперь приведём цитату годовой давности главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева: «Из-за того, что государственные добывающие компании обязали продавать газ по заниженной цене, они не имели возможности развиваться… При цене $50–80 можно говорить о разработке новых месторождений и эффективной интенсификации старых».

Теперь немного математики. Для исходной цены газа берём верхнюю планку в $80 того газа, который добывается УГД. Разница между потреблённым объёмом газа населением и добытым в Украине составляет 3 миллиарда кубометров, которые необходимо импортировать.

Прошлогодняя средневзвешенная цена импортного газа с учётом транспортировки до украинской границы составляла $220. Считаем:

(14,6 х $80) + (3,0 х $220) / 17, 6 = $103,86

Получаем средневзвешенную цену при смешении цен – округлённых $104, а при курсе в 27 гривен за доллар - это 2800 гривен. Идём дальше. Добавляем к полученной цифре предусмотренную в действующей формуле маржу НАК в 57,4 гривен, средневзвешенный тариф на распределение -513,7 грн. и НДС 20%. Получаем в результате подсчётов - $159 или 4300 гривен объективно рыночной цены, а вовсе не 6879 гривен нынешней цены, и уж тем более не 9500 „обещанного“ тарифа для населения в следующем отопительном сезоне.

Вот и весь фокус. Кстати, разница годовой переплаты составляет 46 миллиардов гривен. А это аналогично сумме, прогоняемой правительством по „схеме субсидий“…

Больше сказать нечего.