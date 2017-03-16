Из-за «национализации» предприятий в ДНР-ЛНР Мариуполь может потерять около 80 миллионов гривен в год

На днях «Метинвест» сообщил о том, что в результате «национализации» полностью потерял контроль над своими предприятиями, которые расположены на территории ДНР-ЛНР.

По данным пресс-службы горсовета Мариуполя, в 2015-2016 гг ряд предприятий перерегистрировали в нашем городе. Это Енакиевский металлургический завод, включая его Макеевский филиал, Енакиевский коксохимпром, Харцызский трубный завод, Комсомольское рудоуправление.

В прошлом году эти предприятия перечислили в бюджет Мариуполя 92,8 млн грн, в бюджет области – 23,2 млн грн и 38,7 млн грн в государственную казну. При формировании доходной части бюджета города на 2017 год был учтен рост фонда оплаты труда на 5% в целом по городу, в том числе и на предприятиях Группы Метинвест.

За 2,5 месяца текущего года от предприятий, которые находятся на неподконтрольной территории и зарегистрированы в Мариуполе, поступления налога с доходов физических лиц в бюджет города составили 20,8 млн грн. В случае неурегулирования ситуации только бюджет Мариуполя потеряет около 80 млн грн до конца 2017 года.

«В прошлом году мы провели большую работу по перерегистрации предприятий в нашем городе. Это дало дополнительно городу 92,8 млн грн на развитие, - рассказала заместитель городского головы Наталья Шепилова. - В сложившейся ситуации мы теряем поступления в бюджет Мариуполя в сумме порядка 80 млн грн до конца года. Средства, собранные от доходов физических лиц с предприятий Группы мы планировали направить на ремонты дорог, школ, освещение улиц и другие социально важные проекты».