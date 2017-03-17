vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 3414 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
17-03-2017, 08:10
Просмотров: 637
Комментариев: 0

Минометный снаряд попал в опорный пункт ВСУ: есть погибшие и раненые

Опорный пункт подразделения одной из механизированных бригад, который расположен недалеко от населенного пункта Лобачево на Луганщине, попал под обстрел из минометов калибра 82 мм. Об этом сообщает пресс-центр АТО.

В результате ВСУ понесли потери: двое военнослужащих погибли, еще четверо - получили ранения.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Авдеевка вновь под обстрелами: снаряд попал в жилой дом

Чудом никто из мирных жителей не пострадал


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»