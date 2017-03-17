Опорный пункт подразделения одной из механизированных бригад, который расположен недалеко от населенного пункта Лобачево на Луганщине, попал под обстрел из минометов калибра 82 мм. Об этом сообщает пресс-центр АТО.
В результате ВСУ понесли потери: двое военнослужащих погибли, еще четверо - получили ранения.
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- Минометный снаряд попал в опорный пункт ВСУ: есть погибшие и раненые
Рубрика: Новости Донбасса
17-03-2017, 08:10
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Минометный снаряд попал в опорный пункт ВСУ: есть погибшие и раненые
Опорный пункт подразделения одной из механизированных бригад, который расположен недалеко от населенного пункта Лобачево на Луганщине, попал под обстрел из минометов калибра 82 мм. Об этом сообщает пресс-центр АТО.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»