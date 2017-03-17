Энергетики восстановили поврежденное из-за обстрелов энергоснабжение Павлополя, Гнутово и Талаковки

Утром 15 марта из-за обстрела была повреждена линия 10 кВ, в результате чего без света осталось 250 абонентов поселков Павлополь и Гнутово, что неподалеку от Мариуполя. Ремонтные бригады не смогли попасть на место обрыва линии в течение дня из-за продолжающихся обстрелов, сообщили в пресс-службе ДТЭК Донецкоблэнерго.



Однако, несмотря на все сложности с ремонтными работами, линия была успешно включена в работу в 18:00 того же дня.



Также при обстрелах были повреждены распределительные сети поселка Талаковка, в котором насчитывается более 1400 абонентов. Энергетики восстановили энергоснабжение Талаковки вечером, 16 марта.



В ДТЭК Донецкоблэнерго напомнили, что из-за активизации боевых действий в Донецкой области в целом на сегодня остаются обесточенными более 20 населенных пунктов.