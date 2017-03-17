Какие товары можно перемещать через линию разграничения на Донбассе (СПИСОК)

Приказ Министерства по вопросам временно неконтролируемых территорий и внутренне перемещенных лиц об утверждении Перечня товаров и продукции, разрешенных для перемещения с и на временно неконтролируемую территорию в районе проведения антитеррористической операции вступил в силу. Данный документ опубликован в газете "Урядовый курьер" в четверг, 16 марта, и вступает в силу с момента опубликования.



В Перечень внесены оборудование, запчасти и комплектующие, сырье и готовая продукция, химматериалы, горюче-смазочные материалы, инструменты и спецодежда для угледобывающей, энергетической отраслей и критической инфраструктуры.