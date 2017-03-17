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Рубрика: Новости Мариуполя
17-03-2017, 08:59
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Какие товары можно перемещать через линию разграничения на Донбассе (СПИСОК)

Приказ Министерства по вопросам временно неконтролируемых территорий и внутренне перемещенных лиц об утверждении Перечня товаров и продукции, разрешенных для перемещения с и на временно неконтролируемую территорию в районе проведения антитеррористической операции вступил в силу. Данный документ опубликован в газете "Урядовый курьер" в четверг, 16 марта, и вступает в силу с момента опубликования.

В Перечень внесены оборудование, запчасти и комплектующие, сырье и готовая продукция, химматериалы, горюче-смазочные материалы, инструменты и спецодежда для угледобывающей, энергетической отраслей и критической инфраструктуры.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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