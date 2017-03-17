В торговых маркетах Мариуполя выдавали покупателям липовые чеки

В некоторых торговых сетях Мариуполя выявлены факты использования липовых чеков во время расчета с покупателями. Об этом сообщил директор Департамента экономики и структурных реформ горсовета Юрий Кампов.



По его словам, в крупных торговых маркетах (более чем в 10 точках с количеством кассовых аппаратов 5-6 штук) покупателям выдавались чеки, не соответствующие установленному законом образцу. Это происходило при реализации слабоалкогольных напитков и табачных изделий.



При этом директор Департамента экономики и структурных реформ горсовета не назвал наименование сетей, выдававших покупателям незаконные чеки.



Юрий Кампов отметил, что собственники магазинов получили ультиматум с требованием перевести свои системы в стандарт, предусмотренный законодательством, и в кратчайшие сроки начать выдачу покупателям фискальных чеков, установленного образца, а также отображать реальные объемы реализации подакцизной группы товаров.