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Рубрика: Новости Мариуполя
17-03-2017, 09:20
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В торговых маркетах Мариуполя выдавали покупателям липовые чеки

В некоторых торговых сетях Мариуполя выявлены факты использования липовых чеков во время расчета с покупателями. Об этом сообщил директор Департамента экономики и структурных реформ горсовета Юрий Кампов.

По его словам, в крупных торговых маркетах (более чем в 10 точках с количеством кассовых аппаратов 5-6 штук) покупателям выдавались чеки, не соответствующие установленному законом образцу. Это происходило при реализации слабоалкогольных напитков и табачных изделий.

При этом директор Департамента экономики и структурных реформ горсовета не назвал наименование сетей, выдававших покупателям незаконные чеки.

Юрий Кампов отметил, что собственники магазинов получили ультиматум с требованием перевести свои системы в стандарт, предусмотренный законодательством, и в кратчайшие сроки начать выдачу покупателям фискальных чеков, установленного образца, а также отображать реальные объемы реализации подакцизной группы товаров.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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