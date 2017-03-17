В результате обстрела Станично-Луганского района пострадал подросток. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации в Facebook.
"Ранение бедра получил пятнадцатилетний мальчик, в результате обстрела села Валуйское Станично-Луганского района", - говорится в сообщении.
В ОВГА отметили, что ребенок был госпитализирован в больницу, где ему оказывается помощь.
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Рубрика: Новости Донбасса
17-03-2017, 09:58
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На Донбассе во время обстрела ранен подросток
В результате обстрела Станично-Луганского района пострадал подросток. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации в Facebook.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»