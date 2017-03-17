Перед подорожанием проезда маршрутки Мариуполя подверглись проверкам

В Мариуполе проводят проверку технического состояния маршрутных такси. Сделать это решили накануне запланированного с 1 апреля повышения стоимости проезда в общественном транспорте.



Осуществляется контроль представителями Департамента транспорта и связи Мариупольского городского совета совместно с Советом общественных организаций Мариуполя, передает «ДоТеБе».



Больше половины уже проверенных автобусов – находятся в неудовлетворительном состоянии. Среди основных проблем: нерабочие задние фары, отсутствие дворников, повреждена резиновая обшивка на дверях, отсутствие ручек на окнах, гнилой каркас, грязные салоны, расшатанные перила, разорванное покрытие пола в салоне автобуса, свисающие провода и лампы внутри салона. Несколько машин, техническое состояние которых признали опасным для пассажиров, не выпустили на линию.



«Если перевозчики не приведут автобусы в порядок, мы будем инициировать пересмотр решения по повышению (стоимости проезда, – ред.). Потому что в таком случае оно будет полностью необоснованным. Хотя и сейчас возникают вопросы, оправдано ли повышение, – ведь в расчетах рентабельной стоимости некоторые перевозчики отмечали, что провозят полпассажира на километр, и себестоимость билета составляет около 18 грн», – рассказал председатель Совета общественных организаций Мариуполя Дмитрий Забавин.



Напомним, в Мариуполе в течение 2017 года в маршрутных такси планируют поднять стоимость проезда до 5-6 грн. По словам перевозчиков, они вынуждены идти на такие шаги из-за постоянного подорожания топлива и запчастей, а также поднятия налогов.