Госдеп США о блокаде Донбасса: Могут быть опасные последствия

Государственный департамент США отреагировал на решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о прекращении грузоперевозок с оккупированными территориями Донбасса.



Как отметил и.о. представителя Госдепа Марк Тонер, США отслеживают ситуацию с блокадой Донбасса, и считают, что данную проблему необходимо решать мирным путем, пишет Укринформ.



Отвечая на вопрос о том, как решение Киева может отразиться на реализации Минских договоренностей, Тонер сказал: "Это может иметь потенциально опасные последствия. Поэтому мы хотим, чтобы ситуация была урегулирована".