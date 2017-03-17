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Рубрика: Новости Украины и мира
17-03-2017, 10:36
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Госдеп США о блокаде Донбасса: Могут быть опасные последствия

Государственный департамент США отреагировал на решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о прекращении грузоперевозок с оккупированными территориями Донбасса.

Как отметил и.о. представителя Госдепа Марк Тонер, США отслеживают ситуацию с блокадой Донбасса, и считают, что данную проблему необходимо решать мирным путем, пишет Укринформ.

Отвечая на вопрос о том, как решение Киева может отразиться на реализации Минских договоренностей, Тонер сказал: "Это может иметь потенциально опасные последствия. Поэтому мы хотим, чтобы ситуация была урегулирована".




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