Государственный департамент США отреагировал на решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о прекращении грузоперевозок с оккупированными территориями Донбасса.
Как отметил и.о. представителя Госдепа Марк Тонер, США отслеживают ситуацию с блокадой Донбасса, и считают, что данную проблему необходимо решать мирным путем, пишет Укринформ.
Отвечая на вопрос о том, как решение Киева может отразиться на реализации Минских договоренностей, Тонер сказал: "Это может иметь потенциально опасные последствия. Поэтому мы хотим, чтобы ситуация была урегулирована".
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Рубрика: Новости Украины и мира
17-03-2017, 10:36
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Госдеп США о блокаде Донбасса: Могут быть опасные последствия
Государственный департамент США отреагировал на решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о прекращении грузоперевозок с оккупированными территориями Донбасса.
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»