vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1289 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
17-03-2017, 11:08
Просмотров: 516
Комментариев: 0

Россия может отменить призание паспортов Л-ДНР

Россия может отменить решение о признании документов так называемых ДНР и ЛНР. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, сообщает пресс-служба МИД РФ.

"Решение о признании документов, выданных гражданам Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, может быть изменено после полного выполнения Киевом Минских договоренностей - отвода вооружений, проведения конституционной реформы с закреплением особого статуса Донбасса, признания местных выборов также, как и выполнения п.8 «Комплекса мер», касающегося полного восстановления социально-экономических связей", - сказал он заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Напомним, что в середине февраля 2017 года РФ признала действительными удостоверяющие личность документы, выданные ДНР-ЛНР. На основании таких паспортов также разрешается въезд в Россию.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

ООН призывает Киев возобновить выплаты пенсий жителям ДНР и ЛНР

И не привязывать выплаты к справкам переселенца


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»