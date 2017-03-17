Россия может отменить призание паспортов Л-ДНР

Россия может отменить решение о признании документов так называемых ДНР и ЛНР. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, сообщает пресс-служба МИД РФ.



"Решение о признании документов, выданных гражданам Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, может быть изменено после полного выполнения Киевом Минских договоренностей - отвода вооружений, проведения конституционной реформы с закреплением особого статуса Донбасса, признания местных выборов также, как и выполнения п.8 «Комплекса мер», касающегося полного восстановления социально-экономических связей", - сказал он заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.



Напомним, что в середине февраля 2017 года РФ признала действительными удостоверяющие личность документы, выданные ДНР-ЛНР. На основании таких паспортов также разрешается въезд в Россию.